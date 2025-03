Ilgiorno.it - Aiuti alle vittime di violenza. Pronti cinque appartamenti per le donne con i bambini

Sono pronte per essere occupate le primeunità abitative del progetto Apta Mihi (“una casa adatta a me”), iniziativa promossa da Fondazione Asilo Mariuccia per offrire sostegnocondi, in uscita dai percorsi di accoglienza residenziale educativa. Gli alloggi, avuti in comodato d’uso, sono a Corbetta. All’inaugurazione erano presenti la presidente della fondazione Emanuela Baio, il sindaco Marco Ballarini e la vicesindaco Linda Giovannini. Le unità abitative potranno accogliere fino a 15 persone, rappresentando un passaggio essenziale verso una vita indipendente. Gli- due trilocali, due bilocali e un monolocale - sono stati ristrutturati grazie al supporto di aziende locali e agli investimenti della Fondazione. Apta Mihi non si limita a offrire un alloggio temporaneo, ma rappresenta un percorso di crescita e autonomia.