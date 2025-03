Dilei.it - AI e architettura, come l’intelligenza artificiale sta ridefinendo gli spazi del futuro

sta rivoluzionando il mondo dell’e del design,il modo in cui glivengono concepiti e vissuti. Attraverso l’uso di algoritmi avanzati e modelli di apprendimento automatico, oggi è possibile creare paesaggi che uniscono realtà e immaginazione, offrendo scenari che sfidano i limiti del possibile. Questa trasformazione non è solo tecnica, ma anche creativa, aprendo nuove opportunità per architetti e designer.L’arte incontra: il caso Tomislav MarcijušUn esempio emblematico di questa fusione tra arte e tecnologia è rappresentato dalle opere del fotografo croato Tomislav Marcijuš, che ha saputo sfruttareper realizzare immagini dal fascino surrealista. Le sue opere reinterpretano luoghi storici e paesaggi urbani, combinando il familiare con l’inatteso.