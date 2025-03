Romadailynews.it - Agroalimentare: Castelli Romani designati Citta? italiana del vino 2025

del: valorizzazione della cultura enogastronomicaIsono stati ufficialmente nominatideldall’associazione nazionale? del. L’annuncio e? stato fatto oggi a Roma, presso la Camera di commercio, nella sala prestigiosa del Tempio di Vibia Sabina ed Adriano. Per un intero anno, gli undici Comuni coinvolti, guidati dai rispettivi Sindaci che hanno fortemente voluto questa designazione per il, si impegneranno in eventi culturali ed enogastronomici dedicati alla valorizzazione della cultura del. La lista dei Comuni coinvolti include Marino, Nemi, Ariccia, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Monte Porzio Catone e Velletri, che si uniranno per promuovere il territorio e potenziare il settore vitivinicolo locale e l’enoturismo.