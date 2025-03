Zon.it - Aggressione e paura a Manfredonia: vittime di bullismo, coinvolta anche una giovane con disabilità

Leggi su Zon.it

Una serata che doveva essere all’insegna dell’amicizia e della spensieratezza si è trasformata in un incubo per un gruppo di giovani a, tra cui una ragazza con. Il gruppo è stato bersagliato da insulti e aggressioni da parte di alcuni bulli, che senza alcuna provocazione hanno preso di mira le.Nonostante la risposta pacifica del gruppo, la situazione è rapidamente degenerata quando due degli aggressori hanno deciso di passare all’azione, accanendosi in particolare contro l’unico ragazzo presente. L’escalation della violenza ha gettato il gruppo nel panico, spingendo lacona fuggire per la. La sua scomparsa ha generato momenti di forte tensione, poiché i suoi amici, non riuscendo a contattarla, hanno temuto per la sua sicurezza.di fronte alla minaccia di coinvolgere le forze dell’ordine, i bulli hanno continuato imperterriti, dimostrando un’assoluta indifferenza per le conseguenze delle loro azioni.