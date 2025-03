Aggressione al giornalista Joly il pm | CasaPound non sapeva che fosse un giornalista La giudice prende tempo | Vedremo a processo

Leggi su Open.online

Andrea, cronista de La Stampa picchiato da alcuni militanti dia Torino lo scorso 20 luglio, non si sarebbe qualificato e dunque i suoi aggressori nonnoun: questo il motivo per cui, secondo quanto ha sostenuto il pm in aula, il pestaggio non potrebbe essere in alcun modo associato all’attività lavorativa del giovane. LaLuisa Feracane – a quanto emerge dall’ordinanza – ha invece preso: «La circostanza sarà oggetto di valutazione all’esito dell’istruttoria dibattimentale». Insomma, se ne riparlerà di fronte a un altroin aula durante il, nel quale sono imputate quattro persone con l’accusa di lesioni e violenza privata.La richiesta dell’Odg e il no del pmLa questione è sorta con una particolare richiesta: il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, la Fnsi, l’Ordine dei giornalisti del Piemonte e l’Associazione Stampa Subalpina avevano infatti chiesto di costituirsi come parte civile del procedimento «come danneggiati dal reato».