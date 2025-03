Lanazione.it - Aggredisce un turista in centro a Firenze e gli ruba il cellulare: arrestato

, 5 marzo 2025 - Un 28enne francese è statodai carabinieri del Nucleo Radiomobile dopo aver aggredito e deto unin un locale di via Vacchereccia. I militari, intervenuti in piazza della Repubblica per la segnalazione di una persona molesta, sono stati fermati da due giovani che hanno raccontato quanto accaduto poco prima. Secondo la ricostruzione, l’uomo si sarebbe avvicinato a uno dei due ragazzi pronunciando frasi incomprensibili, poi lo avrebbe colpito, provocandogli lievi ferite, e approfittando della colluttazione si sarebbe impossessato del telefonocaduto a terra. Perquisito sul posto, il 28enne è stato trovato in possesso del dispositivo, poi restituito alla vittima. Il 28enne è finito in manette