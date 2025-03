Abruzzo24ore.tv - Aggredisce i carabinieri durante l'evasione: arrestata 48enne

Teramo - Unadi Giulianova evade dagli arresti domiciliari e, tentando di mordere un militare, mentre infrange una vetrata a Roseto. Nella notte tra il 2 e il 3 marzo, una donna di 48 anni, già sottoposta agli arresti domiciliari a Giulianova, ha deciso di violare le disposizioni legali e fuggire di casa. L'intento della fuga era quello di raggiungere l’abitazione di un uomo a Roseto degli Abruzzi. Una volta arrivata, la donna ha infranto la vetrata del portone d’ingresso del condominio, per poi tentare di forzare la porta principale. Quando isono giunti sul posto per fermarla, la donna ha reagito con violenza, cercando di scappare e tentando di mordere un militare a un avambraccio. Nonostante la sua reazione violenta, i militari sono riusciti a immobilizzarla e arrestarla, portandola in custodia.