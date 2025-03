Quifinanza.it - Affitti in Italia, i quartieri più redditizi in cui investire: la classifica aggiornata

L’affitto rappresenta oggi una soluzione molto ricercata sul mercato immobiliare, con alcune zone delle città che godono di una maggiore attrattiva rispetto ad altre e, quindi, sono decisamente piùe per i proprietari. Un report elaborato da Idealista ha stilato una vera e propriadeipiù richiesti in, con il podio che vede protagoniste tre città lontane, solitamente, dal mercato dei centri grandi abitati di Milano, Napoli o Roma. La Capitale, tuttavia, vanta moltinella top 10, anche se nessuno è riuscito a conquistare l’ambito podio. C’è un dato che più di altri emerge da questa analisi, ovvero che la domanda di locazioni è forte anche nei centri di dimensioni più contenute.Ipiù richiesti per l’affitto inIl report di Idealistica prende a riferimento il quarto trimestre del 2024, periodo in cui il quartiere con la domanda più elevata diè stato Don Bosco a Bolzano (indice di domanda relativa di 111).