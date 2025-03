Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, Francesca fregata? "Una infamata", caos dopo i titoli di coda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Tutti per, la concorrente diimpiegata di Parma. Tutti tranne il Dottore, accusato dai telespettatori a casa di aver cercato fino all'ultimo di fregare l'ex pacchista. Ad accompagnarla in studio c'è la sorella Ilaria. La mora e la bionda protagoniste al quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. La partita è complicata, non fortunatissima, ma sono soprattutto i trabocchetti psicologici del Dottore, con le sue offerte malefiche, a mettere in difficoltà. Il finale è sofferto, con 20mila euro portati a casa nonostante un cambio pacco che grida vendetta, tanto che un telespettatore su X si sfoga: "Al prossimo Carnevale mi travesto da pacco di". Gl altri commenti in tempo reale, adiin sovrimpressione, sono di ben altro tenore: "Stron***to il doc questa sera", "Brava, alla faccia dei gufi", "Che str***one il doc voleva toglierle anche i 20k", "Perché la tipa ha vinto 20mila euro e ha avuto una reazione che sembrava dovesse darli lei alla Rai?", "20.