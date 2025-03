Zonawrestling.net - AEW: Jamie Hayter sta ottenendo il visto, poi potrà tornare on screen

Leggi su Zonawrestling.net

Martedì pomeriggio Fightful Select ha riportato chesta attualmente aspettando di ottenere un nuovo.La stessa wrestler inglese ha confermato la notizia via social, con toni piuttosto sarcastici:I’ll save you all the cash and the concern, just getting a new visa, no big deal, no issues. Cheers!(@jmehytr) March 4, 2025 “Vi risparmierò dubbi e denaro; sto soltantoun nuovo, niente di che, nessun problema. Saluti!”non appare sugli schermi AEW dal 22 Gennaio, attualmente sta accettando booking in UK e questo spiega la sua presenza a EVE 131: Multiverse Rumble il 7 Febbraio, il suo primo evento indie dal 2022.Una volta risolte le pratichetranquillamente in AEW.