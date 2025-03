Zonawrestling.net - AEW: I PPV arrivano su Prime Video (ma non in Italia)

Nonostante il numero di spettatori della AEW in TV sembri ormai assestato su volumi più bassi rispetto agli inizi, quando la federazione di Tony Khan toccava vette anche oltre il milione di spettatori, l’interesse da parte dei broadcaster nei confronti della compagnia è molto alto, soprattutto in questo momento storico, in cui un nucleo garantito di spettatori continuativi è, per un’emittente, un bacino pubblicitario da sfruttare. E in quest’ottica l’accordo con WBD per i diritti di Dynamite e Collision è stato fondamentale nella crescita della AEW. Crescita che potrebbe continuare grazie a un nuovo accordo che riguarda i PPV.Arriva il debutto suSe ne era parlato già qualche mese fa, e ora è ufficiale: la AEW ha siglato un accordo conper la trasmissione dei PPV negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada.