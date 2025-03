Iltempo.it - Aeroitalia e il suo ceo Gaetano Intrieri premiati ai PATWA International Travel Awards 2025 di Berlino

Leggi su Iltempo.it

, 5 marzo- La Pacific AreaWriters Association () ha assegnato il prestigioso riconoscimento "Best Airline - Regional (Italy)" alla compagnia aereae il "Gold Award - Excellence in Aviation Leadership (Europe)" al suo CEO,.?La cerimonia di premiazione si è tenuta a, nell'ambito dell'ITB Berlin, il più importante evento internazionale dedicato al turismo, che riunisce leader del settore, ministri del turismo, dirigenti di compagnie aeree, hotel, agenzie di viaggio e aeroporti da tutto il mondo. I premi, insigniti per la prima volta a una compagnia aerea italiana, rappresentano un significativo tributo alla leadership strategica die al ruolo di, che si è affermata come un punto di riferimento nel settore del turismo e dell'ospitalità.