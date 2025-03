Velvetgossip.it - Aerei al Grande Fratello: un male necessario o una scelta discutibile?

Negli ultimi anni, il fenomeno deglialha suscitato un acceso dibattito tra i fan del reality e i critici del programma. Questi, che portano messaggi di sostegno ai concorrenti, sono diventati un modo per influenzare le dinamiche del gioco. Tuttavia, come dimostra il recente caso legato a Tommaso Franchi, dietro a questa apparente forma di sostegno si nascondono rischi e problematiche non trascurabili.Il meccanismo degliIl meccanismo degliè piuttosto semplice. I fan inviano un messaggio e, attraverso un referente, raccolgono i fondi necessari per far volare l’aereo con il messaggio sopra la casa del. Tuttavia, a chi realmente si inviano questi soldi? A quanto pare, a un’unica persona, spesso conosciuta solo attraverso i social. Questo sistema ha già mostrato le sue crepe, portando a situazioni spiacevoli come quella recentemente segnalata.