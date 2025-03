Ilfattoquotidiano.it - “Adesso tutti ne parlano di Eleonora Giorgi, però prima c’eravamo dimenticati. Così è. Inutile parlarne”: la stoccata di Andrea Roncato ai funerali

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

C’era anchetra coloro che hanno partecipato al funerale diche si è tenuto oggi alla Chiesa degli Artisti di Roma, in Piazza del Popolo. Intercettato dalle telecamere de “La volta buona”, l’attore si è tolto qualche sassolino dalle scarpe con la sua disarmante sincerità: “È bello che ci sia tutta questa gente, se lo merita”.E ancora: “In questi giorni non si fa altro che parlare di lei e mi viene da dire che potevamoanche un po’di lei, negli anni passati dove delle volte il cinema l’ha trascurata.neè.. La gente capisce quello che era lei. Era una gran donna, non solo come attrice ma anche come persona”.Ad accogliere l’attrice i familiari, tra cui i due figli, Paolo Ciavarro in lacrime eRizzoli e la nuora Clizia Incorvaia con la figlia Nina.