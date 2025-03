Calciomercato.it - Addio Juventus e nuovo campionato: Vlahovic vale la metà

Il centravanti serbo non è più centrale nei progetti della Juve ed è destinato all’nel mercato estivoNon si placano i rumors di mercato sul conto di Dusan, ormai sempre più lontano dai progetti dellaper il futuro.Dusan(LaPresse) – Calciomercato.itIl rinnovo del centravanti serbo è in alto mare e, a meno di colpi di scena, l’ex Fiorentina non prolungherà il contratto in scadenza nel 2026 con la ‘Vecchia Signora’.in estate sarà a un solo anno dalla scadenza e destinato così a cambiare maglia per lasciare Torino. Il numero nove ha perso centralità alla Juve, scavalcato al centro dell’attacco da Kolo Muani. Il francese ha conquistato subito la fiducia di Thiago Motta e relegato il serbo al ruolo di panchinaro di lusso. Il Dt Giuntoli nelle prossime settimane tratterà con il Paris Saint-Germain per la permanenza sotto la Mole di Kolo Muani, mentre pernon sembrano esserci più le condizioni per una conferma con la maglia bianconera.