Ilfattoquotidiano.it - Addio Bruno Pizzul | Signore del calcio e del vino, “bianchista convinto”, amico di Reja e Capello per quel “feeling di gente di frontiera”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una voce di altri tempi:ha raccontato il, e lo sport, con garbo ed eleganza. Un autentico, lucido fino all’ultimo. Sabato, giorno del suo ottantasettesimo compleanno, avrebbe dovuto partecipare a un evento legato al prossimo Giro d’Italia. La tappa numero 14, Treviso-Nova Goriça/Gorizia, si svolgerà il 24 maggio, a due passi da Cormons, dove si era ritirato dopo aver fatto il giro del mondo. “, vengo a prenderti, andiamo insieme”, le ultime parole di Edyal telefono, la scorsa settimana.non aveva la patente. Si muoveva in bicicletta. Anche a Milano, dove piantò le tende ai tempi della Rai e dove era stato assunto nel 1969, dopo aver partecipato al concorso per radio-telecronisti in Friuli-Venezia-Giulia. Diplomato al liceo classico e laureato in Giurisprudenza, lasciò il posto di professore di materie letterarie delle scuole medie per raccontare lo sport.