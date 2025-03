Thesocialpost.it - Addio Bruno Pizzul: morto a 87 anni, è stata la voce più famosa dello sport italiano

È venuto a mancare all’ospedale di Gorizia, una delle voci più emblematiche del giornalismoivo. A breve avrebbe festeggiato il suo 87° compleanno.Nato a Udine il 8 marzo 1938,entrò in Rai nel 1969 e nel 1970 commentò la sua prima partita, Juventus-Bologna, durante uno spareggio di Coppa Italia. Dopo il Mondiale del 1986, diventò laufficiale delle partite della Nazionale italiana, commentando le sue gare in ben cinque Mondiali e quattro Europei, concludendo la sua carriera nell’agosto del 2002, con la partita Italia-Slovenia (0-1).Oltre alle telecronache,ha anche guidato programmi iconici come Domenica Sprint e la Domenicaiva.La sua caratteristica distintiva era la sobrietà. In una delle sue ultime interviste, aveva dichiarato: “I telecronisti di oggi sono bravi, ma parlano troppo“.