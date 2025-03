Lanotiziagiornale.it - Addio Bruno Pizzul: la voce del calcio italiano si spegne a 86 anni

Leggi su Lanotiziagiornale.it

, storico telecronista e giornalista sportivo, si è spento all’età di 86. La suaha accompagnato generazioni di tifosi, raccontando le gesta della Nazionale italiana per oltre un decennio.è morto all’ospedale di Gorizia, dove era ricoverato da alcune settimane. Avrebbe compiuto 87l’8 marzo.Chi eraNato l’8 marzo 1938 a Cormòns, in provincia di Udine,si avvicinò alfin da giovane, giocando come centrocampista. Dopo esperienze con l’Udinese e altre squadre, un grave infortunio lo costrinse ad abbandonare la carriera da calciatore, portandolo a concentrarsi sugli studi. Si laureò in Giurisprudenza e nel 1969 entrò in Rai dopo aver superato un concorso pubblico.La sua prima telecronaca risale al 1970, con Juventus-Bologna, uno spareggio di Coppa Italia.