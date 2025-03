Inter-news.it - Addio al mito Bruno Pizzul: è morto lo storico telecronista italiano

Il calcio e il mondo del giornalismopiangono la scomparsa del. La storica voce del giornalismo sportivoavrebbe compiuto 87 anni tra pochi giorni.UN– Se n’è andato il grandissimo, meravigliosoe giornalista sportivo. È scomparso all’età di 86 anni, tra pochi giorni e precisamente l’8 marzo, avrebbe compiuto 87 anni.all’ospedale di Gorizia. Lascia un vuoto profondissimo sia per quanto riguarda lo sportche ovviamente nel mondo del giornalismo sportivo. Un grandissimo, una leggenda, un, una vera e propria fonte di ispirazione per tutti coloro che hanno cercato negli anni di intraprendere e immergersi in un questo mestiere.è stato un calciatore, giocando nel Catania, nell’Ischia, nell’Udinese e nel Sassari Torres.