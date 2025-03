Glieroidelcalcio.com - Addio ad una delle voci più amate dagli italiani: ci ha lasciato Bruno Pizzul …

Il ricordo diI giocatori di calcio, e gli sportivi in generale, diventano grandi campioni o anche fuoriclasse esaltando una loro particolare caratteristica che li rende unici. Nel caso di un giornalista sportivo, deputato a cantarne le gesta fornendo un contributo non indifferente alla fama di quel campione, conta il talento nella scrittura o, come nel caso di, la capacità narrativa, di tradurre in parole le immagini. Una capacità non come quella del telecronista di oggi, urlata, a volte sguaiata, sempre alla ricercaiperboli, ma fatta di un linguaggio semplice, capace di esaltare nella sua pacatezza, con un tono che lo ha fatto diventare l’amico di famiglia del racconto sportivo. C’è un’altra caratteristica, infatti, che ha reso unico: il timbro della voce, profondo e nasale, caldo e quasi suadente, una particolarità unica, immediatamente riconoscibile, accostabile in questo a un’altra grande voce, questa volta della radio, Sandro Ciotti.