Ilfattoquotidiano.it - Addio a Pizzul, Zoff: “Un intenditore, ci incontravamo a pranzo per parlare di calcio”. Capello: “La sua voce era un’emozione”

Brunoè morto stanotte all’ospedale di Gorizia. La storicadel giornalismo sportivo italiano avrebbe compiuto 87 anni tra pochi giorni. Tanti i messaggi di cordoglio per il leggendario telecronista che con il suo linguaggio e il suo ritmo ha rivoluzionato il modo di raccontare in diretta le partite di.All’Adnkronos, il ricordo del capitano dell’Italia campione del mondo nel 1982 Dino: “Perdo un caro amico, avevamo tante cose in comune, siamo tutti e due friulani e con la passione per il, spesso l’estate cio a cena e si parlava di tutto in particolare del nostro sport. Mi mancherà. E’ stato un grande professionista, undi, ma soprattutto un uomo con la schiena dritta, una persona a modo, mai sopra le righe”. Anche Fabioha ricordato il mitico telecronista all’Adnkronos: “Mi dispiace davvero molto.