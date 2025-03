Ilfattoquotidiano.it - Addio a Pizzul | Quando al Fatto.it raccontò le Notti Magiche: “Speravo di commentare la vittoria di un Mondiale. Sento di avere una lacuna”

Oggi il mondo del calcio piange una delle voci più celebri e rivoluzionarie del racconto del pallone in tv. Nel giorno della morte di Bruno, ripubblichiamo l’intervista che il telecronista concesse in occasione dello speciale “Italia ’90, 30 anni dopo“, dedicato al ricordo e all’analisi di quelle “”. Dai gol di Schillaci alle magie di Baggio, fino al rigore sbagliato da Serena nella semifinale con l’Argentina:ripercorse quella cavalcata azzurra, conclusa con l’amarezza racchiusa nella frase: “Sono immagini che non avremmo mai voluto”.——————————-, lei si è ritrovato ain diretta la fine del sogno azzurro.Purtroppo è una cosa che va messa in preventivo, l’idea di una possibile sconfitta è insita nell’idea stessa di sport. Soprattutto in quella che viene chiamata la “lotteria dei rigori”.