Ilfattoquotidiano.it - Addio a Pizzul, Pierluigi Pardo: “Ricordo quel ’ahi’ che per me resta irraggiungibile. Con tre lettere ha comunicato meglio di mille parole”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una persona perbene e tutta d’un pezzo, quasi d’altri tempi perché “detestava i social network e usava poco il cellulare. Era come uno zio aggiunto per me”. Questo basterebbe aper ricordare chi è stato Bruno. Il telecronista Dazn lo ha voluto commemorare con una testimonianza autentica e vera nei confronti di un collega e di un amico. “Prima di tutto sono legato a lui come giovane telespettatore. Sono stato onorato della sua amicizia e di averlo conosciuto”, ha raccontato a ilfattoquotidiano.it. Scomparso oggi, 5 marzo, all’età di 86 anni,è stato esempio di sobrietà e sinonimo di iconicità: “Bruno è stato il maestrodella generazione appena precedente. Lui aveva la responsabilità di raccontare grandi partite ai 10 milioni di telespettatori Rai di ogni tipo: lo faceva con una maestria assoluta”.