Addio a Bruno Pizzul voce storica della Nazionale di calcio

Il mondo dello sport italiano piange la scomparsa di. Lo storico giornalista friulano,per oltre un decennio delle partite degli Azzurri, è deceduto questa mattina all’ospedale di Gorizia all’età di 86 anni. Nella sua lunga carriera in Rai, iniziata nel 1969,è stato telecronistaitaliana dal 1986 al 2002, facendo sognare un intero Paese con la suadurante le notti magiche di Italia ’90 e non solo.Al suo attivo conta ben cinque edizioni dei Mondiali e quattro degli Europei, ma lasciò il segno anche come giornalista nella conduzione di Domenica Sprint e la Domenica Sportiva. Si ricorda inoltre per la sua telecronacafinale di Coppa dei Campioni del 1985, quella Juventus-Liverpool segnata dalla tragedia dell’Heysel. La sua ultima apparizione da telecronistafu il 21 agosto 2002, in occasione dell’amichevole a Trieste tra Italia e Slovenia, persa 0-1 dagli Azzurri.