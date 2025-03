Agi.it - Addio a Bruno Pizzul, storica voce della Nazionale di calcio

AGI - Lutto per il mondo del giornalismo e dello sport. E' morto, all'ospedale di Gorizia,. Avrebbe compiuto 87 anni l'8 marzo. Nato a Udine nel 1938,è stato una figura leggendaria del giornalismo sportivo italiano. La sua carriera, iniziata dopo un promettente percorso da calciatore interrotto da un infortunio, lo ha portato a diventare una delle voci più riconoscibili e amatetelevisione italiana. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza e aver insegnato materie letterarie,entrò in Rai nel 1969, vincendo un concorsoper telecronisti. Il suo debutto come commentatore avvenne nel 1970 con la partita Juventus-Bologna, uno spareggio di Coppa Italia. Da quel momento, la sua carriera decollò, portandolo a raccontare cinque Mondiali e quattro Europei, oltre a innumerevoli partiteitaliana.