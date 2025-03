Puntomagazine.it - Addio a Bruno Pizzul, storica voce del calcio italiano

Il leggendario telecronista si è spento a 86 anni, lasciando un’eredità indelebile nel giornalismo sportivoIl mondo del giornalismo sportivopiange la scomparsa di, morto all’età di 86 anni presso l’ospedale di Gorizia. Nato a Udine l’8 marzo 1938,è stato per decenni lainconfondibile delle telecronache della Nazionale italiana di, accompagnando milioni di tifosi nelle emozioni più grandi dello sport.Una carriera trae giornalismoPrima di diventare giornalista,ebbe una carriera da calciatore, militando in squadre come Pro Gorizia, Catania, Ischia e Cremonese. Tuttavia, un grave infortunio al ginocchio lo costrinse ad abbandonare ilgiocato. Laureatosi in giurisprudenza, entrò in Rai nel 1969 e iniziò la sua lunga carriera di telecronista sportivo.