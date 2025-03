Bollicinevip.com - Addio a Bruno Pizzul, storica voce del calcio italiano

delLa scomparsa del celebre telecronista1958 Il mondo dele del giornalismo sportivopiange la scomparsa di, avvenuta il 5 marzo 2025 all’ospedale di Gorizia, a pochi giorni dal suo 87º compleanno. Nato a Udine l’8 marzo 1938,ha rappresentato una figura centrale nella narrazione delle imprese calcistiche italiane per oltre tre decenni.Dalla carriera calcistica al giornalismo sportivoIn gioventù,ha intrapreso la carriera calcistica come centrocampista, militando in squadre come Pro Gorizia, Catania, Ischia e Cremonese. Tuttavia, un infortunio al ginocchio ha interrotto prematuramente la sua attività sul campo. Laureato in giurisprudenza, nel 1969 ha iniziato la sua lunga collaborazione con la RAI, diventando presto una delle voci più riconoscibili del panorama sportivo