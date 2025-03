Abruzzo24ore.tv - Addio a Bruno Pizzul: la storica voce del calcio italiano ci lascia a 86 anni

Trieste - Il celebre giornalista sportivo, noto per le sue telecronache della Nazionale italiana dal 1986 al 2002, si è spento a pochi giorni dal suo 87º compleanno., figura emblematica del giornalismo sportivo, è scomparso all'età di 86. Nato l'8 marzo 1938 a Udine, avrebbe compiuto 87tra pochi giorni. La sua carriera è stata caratterizzata da una profonda passione per ile da un'inconfondibile capacità narrativa che ha accompagnato gli italiani attraverso momenti memorabili dello sport nazionale. Prima di intraprendere la strada del giornalismo,ha avuto una breve carriera come calciatore professionista, militando in squadre come la Pro Gorizia, il Catania, l'Ischia e la Cremonese. Tuttavia, un infortunio al ginocchio lo costrinse ad abbandonare prematuramente l'attività agonistica.