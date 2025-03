Addio a Bruno Pizzul | la storica voce che ha raccontato il calcio agli italiani

Leggi su Ilnerazzurro.it

Nella giornata dedicata al grandeeuropeo, l’Italia si ritrova a compiangere la scomparsa di chi hacon semplicità ed entrando nelle case e nei cuori dei tifosi didel nostro Paese.si è spento all’ospedale di Gorizia, all’età di 86 anni.“Tutto molto bello“: chi eraIl giornalismo sportivo italiano deve direalladi. Il giornalista è nato nel 1938 ad Udine, si approcciò da subito al mondo del, giocando come difensore nel Catania, nell’Ischia e nell’Udinese – ma la sua carriera finì ben presto per via di un infortunio al ginocchio.Eppure, nonostante questa sfortuna,era destinato a diventare parte della storia delitaliano. La sua leggendaria carriera parte nel 1969, quando viene assunto dalla Rai dopo aver superato il concorso per radio-telecronisti.