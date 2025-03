Sololaroma.it - Addio a Bruno Pizzul, la Roma si unisce al cordoglio: “Voce indimenticabile”

Vorremmo sempre e solo parlare di calcio, ma tale lavoro porta inevitabilmente a dare e commentare notizie che stingono il cuore. Questa mattina il mondo del calcio ha detto, spentosi all’età di 86 anni all’ospedale di Gorizia, in quella sua terra natia, il Friuli Venezia Giulia, dove era voluto tornare una volta chiusa la sua carriera sportiva e con la quale non aveva mai interrotto i rapporti. Un volto iconico per chi, come noi, ama e commenta questo sport ogni giorno con passione.I messaggi di stima sui social si susseguono come un fiume in piena, e sul proprio profilo X anche laha speso alcune parole per onorare la memoria di un giornalista sportivo tra i più grandi ed apprezzati mai esistiti: “L’ASsialdel mondo dello sporto per la scomparsa die si stringe attorno alla famiglia.