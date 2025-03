Sport.quotidiano.net - "Adamant, nessuna presunzione": "Ma vogliamo dimostrarci i più forti"

Tra i protagonisti della vittoria con la Gardonese, e più in generale del recente periodo positivo in casa, c’è sicuramente il giovane Willis Tio Tiagande (foto), in crescita rispetto alla prima parte di stagione in cui ha dovuto adattarsi a un ambiente e ad una piazza per lui sconosciuti, con obiettivi che nulla hanno a che vedere con quelli della sua Collegno, dove ha militato fino allo scorso anno. "Penso che a tutti piaccia vincere – le parole del numero 11 biancazzurro –, speriamo che questo periodo duri il più possibile, per noi e per le tante persone che ci sostengono. E’ stata una partita ostica nel primo quarto, poi l’abbiamo indirizzata sui binari che volevamo: siamo consapevoli di essere una squadra che ha tante armi nel suo arsenale, sia in attacco che in difesa, la partita con Gardone ci ha richiesto di essere più intensi nella nostra metà campo per portare a casa i due punti.