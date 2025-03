Lanazione.it - Ad Arezzo due incontri con Irene Gaeta, figlia spirituale di Padre Pio, in ricordo del Santo di Pietrelcina

Leggi su Lanazione.it

, 5 marzo 2025 – La Toscana ha il suo piccolo santuario diPio, quasi una piccola San Giovanni Rotondo. È in Mugello, tra Borgo San Lorenzo e Scarperia, nella casa di riposo San Francesco presso il convento dei Cappuccini di San Carlo. Ancheha un legame speciale conPio. Molti aretini testimoniano la forza della loro devozione nei confronti del frate cappuccino con pellegrinaggi e gruppi di preghiera. Negli anni sono passati dalla nostra città molti religiosi legati a lui e recentemente si è trasferito nella nostra città Matteo Colella il ragazzo che nel 2000 è stato guarito da una meningite fulminante per intercessione diPio, miracolo che ha portato alla canonizzazione diPio. Matteo lavora nel sociale, fa terapia in acqua con ragazzi disabili, autistici o con disturbi intellettivi e relazionali.