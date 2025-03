Ilfattoquotidiano.it - “Acquistare un biglietto aereo con largo anticipo è conveniente? Non sempre. Ecco i parametri che usiamo per stabilire le tariffe”: l’analisi dell’esperto Manunta

Spesso ci si chiede quale sia il momento più giusto perun prodotto, a maggior ragione se si vuole comprare un. L’obiettivo, solitamente, sarebbe quello di risparmiare, e, di conseguenza, si tende ad informarsi diversi mesi prima, poiché si ritiene che, avvicinandosi alla cosiddetta “data X”, ovvero la partenza del volo, il prezzo lieviterebbe fino a diventare insostenibile.Ma è davvero così? La risposta sembrerebbe essere sì, ma non. A spiegare il perché è Giulio, esperto di Revenue Management e Pricing per conto di diverse compagnie aeree che, su Il Corriere della Sera, ha raccontato quali sono i principalida tenere in considerazione peril prezzo più giusto che accontenti, contemporaneamente, il cliente e la compagnia.“Certamente vale il principio cheuncontende a far risparmiare, per un mero motivo di inventario, ma èpiù frequente trovareconvenienti a pochi giorni dalla partenza o poco attraenti a sei mesi, grazie a sistemi di previsione che determinano quando si presenta la domanda”, sottolinea l’esperto.