Acne, Derma Check dedicato combina vari test per cura personalizzata

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – L'?è una malattia della pelle che interessa circa?1 persona su 5, con una prevalenza mondiale stimata intorno al 20%. Sebbene sia nella maggior parte dei casi associata all'adolescenza, può manifestarsi anche in età adulta, in particolare nelle donne, anche per cause nutrizionali, squilibri ormonali o condizioni molto specifiche come la sindrome dell'ovaio policistico .