Acf Arezzo, la primavera conquista un punto importante contro la Juventus

, 5 marzo 2025 – Allo Stadio Dei Pini di Foiano della Chiana, le cittine di Simone Gori mettono in campo una grande prestazione, strappando un prestigioso pareggiola capolista. Nel corso della prima partita di gioco, le amaranto difendono con ordine, chiudendo gli spazi alle bianconere e provando a ripartire, senza però impensierire Sossai. La prima vera occasione della partita arriva al 31’ in favore delle ospiti, quando Ferraresi tenta la rovesciata finita di poco a lato della porta. Il vantaggio juventino si materializza il 42’: le piemontesi sfondano sulla destra e trovano in area Ferraresi che di testa supera Verano. Con l’inizio del secondo tempo, l’cresce e alza il ritmo, avvicinandosi con più insistenza all’area avversaria. Al 71’ Placidi va vicina al gol del pareggio con la palla che sfiora l’incrocio.