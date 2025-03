Abruzzo24ore.tv - Accuse shock di violenza di gruppo: la verità dei giovani accusati!

Pescara - Due ragazzi, coinvolti in un caso disu una minorenne, negherebbero ogni addebito durante gli interrogatori. La procura continua le indagini con riscontri cruciali. A Pescara, il caso di presuntadisu una ragazza di 17 anni da parte di duecontinua a far discutere. I fatti, risalenti al 13 febbraio, sono oggetto di indagini approfondite da parte della procura della città, con il sostituto procuratore Anna Benigni che coordina le operazioni. Secondo la versione della vittima, i due ragazzi l'avrebbero aggredita in un garage situato alla periferia di Pescara, approfittando dello stato di ebbrezza della minorenne. La giovane sarebbe stata trascinata con la forza mentre si trovava sotto l'effetto dell'alcol, ma questa versione resta ancora da verificare.