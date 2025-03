Thesocialpost.it - Accoltella il papà allo stomaco senza motivo, mentre guarda la tv: è in condizioni disperate

Lo ha colpito più volte,unapparente. Hato il padre, forse in preda a un raptus improvviso. Il giovane, 43 anni, ha problemi psichiatrici e viene seguito dal Centro psicosociale di Leno. L’uomo, 68 anni, è stato ricoverato d’urgenza alla Poliambulanza di Brescia. I medici lo hanno già operato una volta, ma potrebbe servire un secondo intervento. La sua vita resta in pericolo.Leggi anche: Liliana Resinovich, la perizia: “Non si è suicidata, morte dovuta a soffocamento”.L’aggressione in casa: il figlio prende il coltello e colpisceL’episodio è avvenuto a Ghedi (Brescia), sabato 1° marzo intorno alle 12.30. Il padre era in soggiorno are la tv,la madre era in cucina. Il figlio è uscito dalla sua stanza, ha raggiunto la cucina, ha preso un coltello e ha colpito il padre più volte all’addome.