Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 5 marzo: la goleada della Lazio contro la Fiorentina ed altre ricorrenze

: lalaedÈ vero, quella domenica del 51995 è ricordata principalmente per lala. C’era Zeman sulla panchina biancoceleste: a proposito, un abbraccio, mister Zdenek. Un risultato così netto, così clamoroso, così sorprendente che mise in secondo piano l’ultima partita nel campionato italiano di Darko Pancev. Quando compiva settant’anni Franco Cardani, 155 presenze in Serie A tra Genoa e Como.l’Inter scende in campo a Rotterdam nel giorno dell’ottantesimo compleanno di Hans Venneker, che con il Feyenoord festeggiò uno ‘scudetto’ e una Coppa d’Olanda. Il 51945 è nato anche Erwin Vandendaele, vincitore -inoltre- di una Coppa delle Coppe e di una Supercoppa europa con l’Anderlecht.