Ilgiorno.it - Abusi su una dodicenne: indagato uomo delle pulizie

Approfittando del lavoro diin un condominio, quando incontrava negli spazi comuni la bambina di 12 anni da sola, l’avrebbe costretta più volte a subire atti sessuali. Ora un 53enne dello Sri Lanka residente a Milano èdalla Procura di Monza dopo la denuncia presentata dalla mamma della presunta vittima, che è stata sentita in audizione protetta, alla presenza di una psicologa e degli avvocati di parte civile Paolo Pozzi e della difesa, in incidente probatorio davanti al gip del Tribunale per la confermaaccuse rivolte al 53enne. L’non è mai stato sottoposto a misure di custodia cautelare. Secondo l’accusa, il cingalese avvicinava la bambina, quando la trovava da sola mentre lui stava facendo lee, chiamandola “bella“, la toccava e poi stringeva con forza sul busto, sulle braccia e sul seno.