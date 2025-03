Ilfattoquotidiano.it - Abusi edilizi, il gip: “Il Salva Milano scaturisce dall’esclusivo interesse privato dei dirigenti pubblici. Lo scopo era paralizzare le indagini”

Il dibattito tra gli indagati “rende evidente come l’approvazione del provvedimento “” scaturiscadeimilanesi, affinché i procedimenti penali in corso a loro carico vengano congelati da un provvedimento che li tuteli per quanto riguarda il passato e li autorizzi, per quanto riguarda il futuro, a proseguire sulla medesima linea“. Lo scrive il gip Mattia Fiorentini nell’ordinanza che ha portato agli arresti domiciliari l’ex direttore dello Sportello unicoa del Comune di, Giovanni Oggioni, indagato insieme ad altri trecomunali, Andrea Viaroli, Marco Cerri e Carla Barone, per cui i pm hanno chiesto una misura cautelare interdittiva (la decisione arriverà in seguito all’interrogatorio preventivo previsto dalla legge Nordio).