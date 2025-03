Gamberorosso.it - "Abusi e molestie nei grandi ristoranti sono un problema onnipresente". La rivolta delle chef

Il sessismo nelle cucine deiesiste e persiste, era unin passato ed è unancora oggi. Lo sostengono settanta trae dipendenti della ristorazione che lavorano nel Regno Unito in una lettera aperta inviata al Telegraph. Guidata dallaneozelandese di origini italiane Dara Klein (che firma il ristorante Tiella), la cuoca di The Pem a Londra Sally Abé e lainfluencer Poppy O'Toole, l'iniziativa è nata dopo la pubblicazione di un'intervista a Jason Atherton,stellato che conta all'attivo 16, con una carriera segnata da alcuni dei più, tra cui Pierre Koffmann, Marco Pierre White, Nico Ladenis e Ferran Adrià, in cui ha affermato di non aver mai assistito a episodi di sessismo nel settore. «Non possiamo più rimanere in silenzio», scrivono, lamentando anche la «deplorevole rappresentazione»donne nella guida Michelin per il Regno Unito.