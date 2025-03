Agi.it - A Villa Bonelli il mercato delle auto di lusso smontate

AGI - Ancoradistrutte a, l'ultima è stata smontata pezzo a pezzo l'altra notte, in via di vigna Due Torri, una fiammante BMW X6 Md40 Sport scura, lussuosa vettura ‘da 150mila euro' racconta il proprietario. Era in sosta davanti al palazzo ribattezzato dai residenti ‘la nave', già residenza di parlamentari e funzionari dello Stato sotto scorta che vivono nel quartiere residenziale della zona sud di Roma tra Portuense e Magliana, che fu pure prigione di Moro. La gente che passa si ferma e tira fuori il cellulare per fotografare lo scempio. ‘Gli basta un quarto d'ora, e complice il buio pesto perché tutta la zona ha i lampioni spenti da due settimane agiscono ancora più' indisturbati' dicono. Ognuno ha una storia da raccontare, sorte simile a quella della lussuosa BMW rimasta come spanciata, e senza più ruote, sospesa sopra mattoni che hanno facilitato il lavoro sporco dei delinquenti che smontano i pezzi per rivenderli alnero.