A Rotterdam decidono Thuram e Lautaro l’Inter ipoteca i quarti

Leggi su Ildenaro.it

(OLANDA) (ITALPRESS) – A differenza di quanto accaduto appena due settimane fa, questa volta l’Olanda non riserva brutte sorprese per il calcio italiano. Nell’andata degli ottavi di Champions, infatti,si impone per 2-0 contro il Feyenoord,ndo la qualificazione ai. Al De Kuip, a cavallo tra i due tempi,segnano le due reti decisive: nella ripresa Zielinski ha fallito il calcio di rigore del possibile 3-0. Dopo una prima fase di studio, la squadra di Inzaghi riesce a prendere le redini della partita, spegnendo l’ardore della formazione olandese. I nerazzurri si presentano ain totale emergenza sulle corsie laterali con Dumfries come unico esterno di ruolo a disposizione: sono dunque Bastoni e Dumfries ad intercambiarsi sulla fascia sinistra per sopperire all’emergenza.