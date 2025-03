Lopinionista.it - A Roma il Forum “Mulier Cor Mundi”: ecco quando

Leggi su Lopinionista.it

Ideato e organizzato da 100donnevestitedirosso Odv si terrà l’8 marzo presso la sala “David Sassoli” di Palazzo Valentini– Sabato 8 marzo, dalle 9.30 alle 11.30, presso la Sala “David Sassoli” di Palazzo Valentini (via IV Novembre 119a), che attualmente ospita la Città Metropolitana die la Prefettura di, si terrà ilcor“, ideato e organizzato dall’organizzazione di volontariato 100donnevestitedirosso Odv, con la collaborazione dell’Organizzazione per i Diritti Umani e la Tolleranza.La scelta della data dell’8 marzo rappresenta un continuum con le battaglie per la conquista dei diritti delle donne e delle loro libertà e segna anche la celebrazione di ciò che si è acquisito e un nuovo inizio per ciò che ancora si può raggiungere, arricchendosi via via di nuove tematiche, nuovi obiettivi e mete da condividere.