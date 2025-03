Tarantinitime.it - A Pulsano il settimo appuntamento della prima stazione concertistica Musicarerum

Tarantini Time QuotidianoLe associazioni Gruppo Culturale Letterario e La ‘Ngegna sono liete di proporre ilstagione2024-2025.Sabato 8 marzo 2025, alle ore 19:00, presso il Convento dei Padri Riformati di(TA), in occasioneGiornata InternazionaleDonna, si terrà il concerto “Avrai sorelle” del duo Senderos de viento.Protagonistiserata saranno il Maestro Domenico Susca alla chitarra e Nadezda Nim come voce narrante. L’evento offrirà una suggestiva fusione tra musica e parola, intrecciando storie di donne ed evocando emozioni attraverso un raffinato dialogo artistico.“Avrai sorelle” è un viaggio attraverso storie e voci di donne, un sentiero per andare lontano e sentire vicino. Frammenti di memorie, evocati dalla poesia e cullati dal suonochitarra, ci accompagnano in altre vite: bambine, ragazze, donne che sussurrano di antiche fiabe contadine, di addii incomprensibili alla, di ferite profonde secoli, di sogni affidati a stelle cadenti per immaginare un futuro diverso, in cui nessuna sia più sola, oppressa, senza voce, dimenticata.