Anteprima24.it - A Napoli illeciti commerciali e ambientali, sanzioni e sequestri

Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione del martedì grasso, la Polizia Locale diha intensificato i controlli sul territorio con interventi mirati a contrastare il commercio irregolare, i reatie le violazioni del codice della strada. Nell’ambito dei controlli svolti dall’Unità Operativa San Lorenzo, in via Carlo di Tocco, sono stati sequestrati 400 articoli privi di avvertenza in lingua italiana, con una sanzione amministrativa pari a 3.000 euro. Sempre nella stessa area, un’attività commerciale è stata sanzionata per la vendita di profumi senza la prescritta autorizzazione, con una multa di 1.000 euro.In Via Brin, gli agenti hanno individuato e sequestrato 1.740 articoli di giochi privi del marchio Ce, per una sanzione di 3.000 euro. Ulteriorihanno riguardato 600 articoli di giochi sprovvisti di avvertenza in lingua italiana (sanzione di 3.