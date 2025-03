Ilgiorno.it - A Monza c’è Clorofilla, il laboratorio delle donne: la vita riparte da un abito fallato e torna a sorridere

, 5 marzo 2025 – Dove finiscono gli abiti difettosi che i brand alla moda non riescono a vendere? Sarà svelato sabato, con l’inaugurazione del, un progetto promosso dalla Cooperativa sociale Carrobiolo 2000 all’interno di Cascina Cantalupo, nel quartiere Cederna. Appuntamento alle 15.30 nella Sala degli Specchi della Villa Reale. Cuore del progetto è la creazione di una start-up tutta al femminile, che si concretizza in undi sartoria, dedicato alla rigenerazione di capi fallati, donando loro una nuovae offrendo alle partecipanti la possibilità di apprendere un mestiere. L’iniziativa non solo favorisce l’inserimento lavorativo, ma anche la crescita personale, permettendo alledi riscoprire il loro valore non solo come madri, ma anche come professioniste in grado di contribuire attivamente alla società.