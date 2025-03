Lanazione.it - A Montemurlo una strada intitolata a Luana D’Orazio

Leggi su Lanazione.it

(Prato), 5 marzo 2025 - La nuovadi collegamento tra via Aldo Moro e via Livorno, nella zona commerciale di, saràD'Orazio, la giovane operaia (22 anni e mamma di un bimbo che all’epoca aveva solo 5 anni e mezzo) schiacciata dall’orditoio a cui era addetta, all’Orditura srl di via Garigliano a, il 3 maggio 2021. Il sindaco Simone Calamai ha ricevuto in questi giorni il decreto di autorizzazione della prefettura di Prato, che attraverso un iter istruttorio molto rapido ha autorizzato ufficialmente il Comune a procedere con l'intitolazione. Per legge bisogna attendere dieci anni dalla morte della persona a cui si vuole dedicare la, ma in alcuni casi eccezionali la prefettura può concedere l'autorizzazione all'intitolazione prima dei termini.