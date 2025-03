A Focene Walk for the cure | una camminata per la prevenzione del tumore al seno

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 5 marzo 2025 – Unasolidale in occasione della Giornata Internazionale della Donna: si chiama “for the” l’iniziativa organizzata dall’associazioneInsieme, a sostegno di Komen Italia, dedicata allacontro ilal. L’appuntamento è sabato 8 marzo, alle ore 10, presso lo stabilimento balneare Arcobaleno Beach, a.Il ritrovo dei partecipanti sarà alle ore 9:30 per l’iscrizione e la consegna delle maglie. Il percorso, di circa 4,2 km, partirà dall’Arcobaleno Beach (viale di) e terminerà allo stabilimento 40 gradi all’ombra (via Ildebrando Pizzetti). Per partecipare è richiesta una donazione minima di 10 euro.