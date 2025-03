Agi.it - A cosa servono i farmaci. Un'app di Aifa svela tutti i segreti

AGI - Bronchite? Semaforo rosso all'uso di qualsiasi antibiotico. Otite nei bambini? Luce arancione per l'antimicrobico utilizzabile solo per casi gravi, piccoli immunocompromessi o di età inferiore ai due anni. Polmonite? Disco verde all'utilizzo di Amoxicillina o Doxiciclina. È la App a semaforo dell'con informazioni utili sul trattamento delle 10 più comuni infezioni tra adulti e bambini, scaricabile gratuitamente dagli store ufficiali di Google e Apple, ma anche dal sito https://eur03.safelinks.protection.outlook.com per la versione web. Si tratta di uno strumento semplice e di agile consultazione, a disposizione dei medici, come supporto nella prescrizione antibiotica, ma consultabile anche dai cittadini. Con l'intento di scoraggiare l'uso "fai da te" e la chiara avvertenza di non assumere mai gli antibiotici senza prima aver consultato il medico.